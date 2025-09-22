Hay alerta amarilla por vientos fuertes para cuatro provincias

Tras un inicio de la primavera marcado por la humedad y las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes 22 de septiembre una serie de alertas amarillas por vientos fuertes que abarcan sectores de la provincia de Buenos Aires y distintas regiones del sur del país. Según detalló el organismo, las zonas más comprometidas serán la franja costera del este bonaerense, además de la costa de Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego, donde se esperan ráfagas intensas que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora. En sectores bajos de la isla fueguina no se descarta la presencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezcladas.

El SMN advirtió que estos fenómenos tienen capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas, por lo que recomendó evitar tareas al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el comienzo de la semana llega después del temporal que afectó a la región durante el fin de semana. Para esta jornada se prevén temperaturas que irán desde los 10 hasta los 20 grados, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas, algo más despejado hacia el mediodía y con mayor nubosidad nuevamente por la tarde. Los vientos del sector sur alcanzarán velocidades de hasta 41 kilómetros por hora y las ráfagas podrían llegar a 59 kilómetros por hora. En el conurbano bonaerense la mínima fue de 6 grados y la máxima llegará a 19, con un panorama similar en cuanto a la nubosidad, aunque durante la tarde se espera la presencia de chaparrones con una probabilidad cercana al 40%.

El pronóstico del organismo incluye además las principales ciudades del país, donde se anticipan marcas que oscilarán entre 9 y 24 grados en Córdoba, entre 11 y 25 en Tucumán, entre 9 y 22 en Santa Fe, entre 8 y 22 en Entre Ríos, entre 8 y 21 en Jujuy, entre 7 y 20 en Salta, entre 14 y 22 en Misiones, entre 10 y 26 en La Rioja, entre 11 y 27 en Santiago del Estero, entre 5 y 21 en San Luis, entre 4 y 22 en San Juan y entre 5 y 20 en Mendoza. En la Patagonia se esperan temperaturas más bajas, con registros de entre 8 y 13 grados en Río Negro, entre 5 y 13 en Chubut y entre -2 y 7 en Santa Cruz.