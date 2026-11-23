Luego de un fin de semana con temperaturas cálidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 23 de noviembre las condiciones se mantendrán en la misma línea, aunque con un cielo más encapotado. Además, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para distintas regiones del país.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona afectada por el aviso amarillo por tormentas comprende las provincias de Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones y San Luis, en donde se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Esos distritos serán afectados por tormentas fuertes o severas que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. A su vez, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros.

Ante esta situación, el SMN sugirió evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, la advertencia amarilla por vientos se prevé para el sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz, áreas que serán afectadas por vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90.

En ese sentido, el ente meteorológico recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El organismo también emitió el pronóstico para este lunes en el AMBA, en donde las condiciones serán similares al domingo y el cielo se mantendrá nublado durante casi toda la jornada.

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima comenzó en 17°C y la máxima alcanzará los 31 grados un poco más elevada que durante los últimos días. El cielo comenzará a estar parcialmente nublado a partir de la mañana y la humedad será del 72%. Para el martes se espera un pronóstico similar pero aún con mayor nubosidad.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la temperatura oscilará entre 16°C y 30 grados de máxima. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se prevé un día con 0% de probabilidad de lluvias. Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico para el resto del país marcó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 20°C en Catamarca; 31°C y 22°C en Chaco; 21°C y 13°C en Chubut; 26°C y 15°C en Córdoba; 31°C y 21°C en Corrientes; 27°C y 18°C en Entre Ríos; 31°C y 23°C en Formosa; 30°C y 20°C en Jujuy; 25°C y 12°C en La Pampa; y 30°C y 20°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 26°C y 16°C en Mendoza; 30°C y 22°C en Misiones; 23°C y 11°C en Neuquén; 24°C y 11°C en Río Negro; 30°C y 20°C en Salta; 29°C y 19°C en San Juan; 27°C y 16°C en San Luis; 13°C y 10°C en Santa Cruz; 28°C y 18°C en Santa Fe; 26°C y 18°C en Santiago del Estero; 12°C y 7°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 19°C en Tucumán.