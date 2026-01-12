Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente para este lunes una alerta amarilla por tormentas y lluvias en varias provincias del país, con fenómenos que pueden provocar precipitación abundante en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, y que pueden interrumpir actividades cotidianas si no se toman precauciones.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino dialogó con Ramos generales y detalló que estas alertas meteorológicas son señales de inestabilidad atmosférica asociada a un sistema de bajas presiones que avanza sobre la región central del país y que se verá potenciado por el ingreso de aire húmedo y cálido en la región pampeana.

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas