Hasta cuándo continuarán las lluvias en Buenos Aires

El miembro del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático Jorge Giometti en diálogo con el equipo de Creer o Reventar informó cómo será el tiempo en los próximos días en el país.

"En estos momentos hemos recuperado el sol en la zona. Los cumulados que se dieron por la ciclogenésis que estuvo atravesando el territorio nacional, y que genera vientos del sudoeste con ráfagas fuertes. Dejaron acumulados de los 30 a los 130 mm", mencionó.

Giometti describió que "el viento irá perdiendo intensidad" y rotará "al noreste". "El viernes ya habría un ingreso de aire frío, de un frente frío de orígen polar. El fin de semana estarán en un mínimo entre 2 y 6 grados y máximas entre 18 y 19 para sábado y domingo respectivamente", agregó.