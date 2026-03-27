Hasta 2031 la industria energética invertirá más de 130 millones de dólares en Argentina

Así lo aseguró el presidente de YPF Horacio Marín en el IAPG Houston en el marco del CERAweek 2026.

Marin calificó como "muy productivo" el diálogo con muchas empresas de servicio y operadoras internacionales que ven a Vaca Muerta y la Argentina como una gran oportunidad de negocios.

El presidente de la petrolera consideró que Argentina necesita "más competencia para mejorar nuestros costos, ser cada vez más rentables y competitivos".

”En cada año va a haber una inversión solamente en Vaca Muerta del orden de lo que hace una supermajor en todo el mundo. Esto es una inversión gigante que va a haber en Argentina. Y nosotros estimamos que va a haber, de ahora en adelante y hasta el 2031, unos 130 mil millones de dólares de inversión", dijo el presidente de YPF.

Aclaró que no se trata de “una promesa a largo plazo, sino un flujo constante que ya comenzó”.

Marín explicó que una petrolera supermajor invierte globalmente entre 18.000 y 25.000 millones de dólares anuales repartidos en 150 países.

Con este nivel de aceleración, Argentina va a concentrar anualmente ese mismo volumen de capital, pero exclusivamente en Vaca Muerta. Es decir, el esfuerzo de una petrolera mundial de primera línea, puesto en una sola cuenca.

El funcionario pidió a las compañías de servicios internacionales que se instalen en Argentina, y expresó que el ecosistema actual va a necesitar muchísima más capacidad y escala para absorber esa inyección gigante de dólares.