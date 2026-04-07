Hartfield respaldó las reformas impulsadas por el Gobierno y los proyectos legislativos en marcha

El diputado nacional por La Libertad Avanza por Misiones, Diego Hartfield, se refirió al trabajo legislativo que impulsa el oficialismo y destacó distintas iniciativas orientadas a profundizar las reformas institucionales y económicas. En diálogo con Nico Yacoy en Radio Nacional, el legislador señaló que atraviesa una etapa de intensa actividad desde que asumió su banca y valoró el proceso político que atraviesa el país.

“Estamos siendo parte de este cambio cultural y de este proceso de transformación que está viviendo la Argentina”, afirmó.

Hartfield remarcó que, pese a las dificultades propias del contexto, el rumbo del Gobierno apunta a generar transformaciones estructurales.

En ese marco, mencionó avances legislativos como la aprobación del primer presupuesto con superávit fiscal en años y el tratamiento de distintas iniciativas en el Congreso.

Entre ellas, recordó la ley de modernización laboral, actualmente en discusión judicial, y señaló que esperan que la situación se resuelva en las instancias correspondientes.

“El Congreso sanciona una ley y después un juez la frena, algo que esperamos que pueda resolverse pronto en la apelación”, indicó.

Asimismo, el diputado adelantó que el Congreso continuará debatiendo proyectos vinculados al desarrollo productivo, entre ellos una aclaración de la ley de glaciares, con el objetivo de permitir revisiones técnicas en determinadas áreas.

Según explicó, la iniciativa busca compatibilizar la actividad minera con el cuidado del medio ambiente, tomando en cuenta el potencial económico del sector.

En ese sentido, mencionó el caso de Chile, que exporta alrededor de 50 mil millones de dólares anuales en minería, y sostuvo que la Argentina tiene oportunidades de desarrollo si logra avanzar en marcos regulatorios adecuados.

Por otra parte, Hartfield destacó iniciativas orientadas a modernizar el sistema político.

En Misiones, el espacio presentó un proyecto de reforma electoral que propone, entre otros puntos, la derogación de la ley de lemas y la implementación de la boleta única de papel.

El legislador sostuvo que el objetivo es simplificar el sistema electoral y fortalecer la transparencia del proceso de votación, reduciendo costos para los partidos y facilitando la elección de los ciudadanos.

“La idea es defraudar menos la voluntad electoral y tener un sistema más simple y transparente”, concluyó.