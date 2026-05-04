Hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia

La Organización Mundial de la Salud informó tres muertes y varios casos sospechosos de hantavirus a bordo del MV Hondius, un crucero que partió de Ushuaia el 20 de marzo rumbo a Islas Canarias, y que ahora se encuentra en Cabo Verde.

Por este tema, el médico infectólogo y epidemiólogo, Hugo Pizzi, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el hantavirus circula en Argentina hace varios años. Solo en 2025 tuvimos 70 casos. Creo que lo que ocurrió en el Crucero muestra que los que subieron en Ushuaia ya estaban incubando el virus".

Pizzi, además, sostuvo que "el virus es transmitido por los roedores cola larga. Y esos ratones difícilmente suban al barco, por eso creo que las personas contagiadas ya lo estaban en tierra".

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral.

La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del “Viejo Mundo” (Europa y Asia) y los del “Nuevo Mundo” (América).