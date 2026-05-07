Hantavirus en el crucero: ¿qué es la vigilancia epidemiológica y cómo se implementa?

La médica infectóloga Romina Hansen en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional explicó en qué consiste este sistema de salud que recopila "todos los estudios" y el período en que se estudiará a las personas que pueden haber estado en contacto con los casos. "Esto se va hasta mucho después del tiempo en que terminan de aparecer los casos".

Hansen explicó que en una situación como la que ocurrió con el crucero MV Hondius, donde se declaró un brote de hantavirus, se debe "hacer un estudio exhaustivo de cada pasajero y de cada uno de los países involucrados". "Cada organismo de salud deberían prever todas las condiciones para que esas personas sean aisladas si así se requiere, y controladas de la forma que corresponde. Por supuesto hay que ver cómo eso se lleva a cabo", agregó.

Por otro lado la especialista aclaró que en Argentina los casos de hantavirus que tienen transmisión de persona a persona corresponden al virus Andes Sur.