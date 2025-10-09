Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, señaló que después del acuerdo de hoy “viene la segunda etapa que es ver cómo será el futuro de Gaza, sin Hamás, sin armas y mucho mejor”, al ser entrevistado por el programa Viva la Pepa.

“Primero Hamas debe dejar las armas, tiene misiles, tiene fusiles, y con el cemento en lugar de construir edificios han construido túneles. Hamás no tiene que existir ni como poder militar ni como poder político y puede ser que algunos de sus líderes tengan que salir de Gaza, porque solo generan maldad y odio, como las cosas que vimos el 7 de octubre de 2023”

El diplomático explicó que “para la futura administración del territorio Gaza se habla de una entidad internacional” conformada por algunos países árabes, europeos y de otros lugares del mundo, que “van a trabajar sobre la reconstrucción y la ayuda humanitaria, pactada en el acuerdo actual”.

Dijo también que “Trump hizo mucho (para el acuerdo), desde que era candidato dijo que iba a buscar esta solución. El dijo claramente ‘Hamás Basta, sino se abren las puertas del infierno’ y luego de eso surgió el acuerdo”.