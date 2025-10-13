Hamás liberó a 20 rehenes en Gaza, entre ellos tres argentinos

Hamás inició este lunes la liberación de 20 rehenes israelíes que permanecían cautivos en la Franja de Gaza desde hace más de dos años, en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado recientemente con Israel.

Entre los liberados se encuentran tres ciudadanos argentinos: Ariel y David Cunio, y Eitan Horn.

Según informó la televisión estatal israelí Kan TV, los rehenes fueron entregados en primera instancia al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en puntos designados dentro de Gaza y posteriormente trasladados a las fuerzas israelíes.

Desde allí, fueron llevados a una base militar cercana a la frontera, antes de ser trasladados a hospitales en el centro del país para recibir atención médica y reencontrarse con sus familias.

Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35) fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, durante el ataque inicial de Hamás.

Ariel fue capturado junto a su novia, Arbel Yehud —liberada previamente—, mientras que David fue tomado prisionero con su esposa y sus hijas mellizas, quienes habían recuperado la libertad en fases anteriores del intercambio.

Eitan Horn (38) también fue secuestrado ese mismo día, mientras visitaba la zona junto a su hermano.

El acuerdo, que forma parte de un proceso de intercambio humanitario, prevé además la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua, según fuentes oficiales.

El Ejército israelí confirmó que se encuentra preparado para recibir y asistir a los rehenes liberados, mientras continúan las operaciones logísticas para completar la entrega de los detenidos palestinos.

Aún queda pendiente la entrega de los cuerpos de los secuestrados muertos que, según lo previsto, comenzarán a llegar a Israel entre esta tarde y la noche.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ovacionado en el Parlamento israelí, donde se reunió con familiares de los rehenes liberados por Hamás y ratificó su compromiso con la firma del plan de paz para Gaza.

Acompañado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, Trump anunció que viajará a Egipto para rubricar el acuerdo de alto el fuego y aseguró que “ha llegado el fin de una era de terror”.

La liberación de los rehenes representa un paso significativo dentro del proceso de distensión entre Israel y Hamás, tras más de dos años de enfrentamientos y mediaciones internacionales.