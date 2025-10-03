Hamas aceptó la propuesta de Trump y está dispuesta a liberar los rehenes de Israel

La organización terrorista dijo este viernes que está dispuesta a liberar a los rehenes “vivos o muertos” y negociar un plan de paz, en respuesta al ultimátum que había puesto el presidente de Estados Unidos para Gaza.

Además, manifestó su “disposición a iniciar negociaciones de inmediato a través de mediadores para discutir los detalles de este acuerdo”.

Hamas se pronunció en un comunicado que difundió en Telegram.

El grupo terrorista respondió a un ultimátum que había dado Trump más temprano hasta este domingo a las 18 (hora de Washington) para un acuerdo.

El presidente norteamericano advirtió en esa oportunidad que, caso contrario, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto”.

Los 251 rehenes fueron capturados durante el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel. De ellos, 48 permanecen en Gaza, incluidos 25 que estarían muertos.