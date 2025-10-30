Halloween: Orígenes, mitos y costumbres de una festividad que crece en la Argentina

Mariana Pineda Navarro, periodista en Houston, Texas nos adelanta todos los preparativos para la celebración mundial de Halloween.

Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre, víspera de la conmemoración cristiana occidental de Todos los Santos.

En diálogo con con andrea Bisso, Pineda Navarro cuenta algunos detalles de la celebración, los preparativos, los orígenes y de cómo se ha extendido gracias, en parte a las numerosos producciones de Hollywood que evocan la fecha.