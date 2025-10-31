Halloween: ¿cuál es el orígen de esta celebración y qué costumbres son típicas en esta fecha?

Cada 31 de octubre se celebra Halloween. En Argentina todavía se lo vive como un fenómeno importado, sin embargo, cada año esta celebración se hace más conocida y hasta se celebra. El escritor y guionista Guillermo Barrantes quien publicó entre muchos otros libros “Buenos Aires es leyenda”, una saga conformada por varios libros dedicados a los mitos urbanos la ciudad, habló de historias de miedo locales en Radio Nacional.

"Halloween tiene orígen con los celtas, y en nuestro verano, ellos viven el tiempo más frío a fines de octubre con todo lo que trae el dios del invierno con todas sus criaturas: jinetes sin cabeza, muertos vivos, calabazas y brujas. Allí se inician todos los elementos de esta festividad", contó.

Barrantes contó algunas de las costumbres que nacieron con Halloween: " A todas estas criaturas que ellos no querían que entraran a sus casas, les dejaban pasteles y cosas dulces en las ventanas para que se fueran. De ahí viene la costumbre ¿Dulce o Truco?".

"A los muertos deseados si les iluminaban el camino para que entraran a sus casas, porque sí los querían de vuelta", agregó.