Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea

Había sido vista por última vez el sábado por la noche, cuando tuvo una pelea con su novio que quedó detenido. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la periodista Andrea Baldivieso, especializada en policiales, quien aportó datos sobre el caso.

La Policía de Neuquén confirmó el hallazgo del cuerpo de la mujer de 38 años en el fondo de un lago cercano al camping.

La búsqueda de Débora Damaris Bulacio Del Valle había comenzado con un rastrillaje por las playas de los alrededores, en donde apareció una carpa que utilizaba la pareja y que tenía además manchas de sangre.