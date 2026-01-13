"Hago 24 horas de aire por semana, me gusta vivir intensamente"

El periodista, que consolida su lugar en América TV, continúa al frente de Arriba América en este verano 2026 pero los domingos conduce un programa desde la Costa Atlántica, con una propuesta renovada que busca combinar información, actualidad y el pulso propio de la temporada estival. En diálogo con Nora Briozzo, en 100% Nora, el conductor contó cómo encara este proyecto que "a la gente le encanta" pero que implica para él hacer "24 horas de aire por semana".

Guillermo Favale admitió que "fue un año intenso el 2025 y sigue intenso el 2026".

Celebró como "un cable a tierra" la posibilidad de estar al frente de este espacio los domingos en el partido de la Costa pero reconoció que "no es un programa sencillo".

De todos modos, agradeció al canal "que me dio el apoyo para avanzar en el proyecto, es un gusto y un placer" .

Sobre su rol de conductor indicó que "todos somos un poco ególatras" pero aclaró que "la intención madre es ponerle buena energía siempre y compartir el espacio lo más que pueda".

Por otro lado, reflexionó sobre el crecimiento de población en el partido de la Costa y lo atribuyó a que "tiene buena conectividad, buen internet y buenas rutas".

Sin embargo, consideró que el desafío para que la gente tenga más posibilidades de vivir allí bien todo el año "es dividir a la costa en cuatro temporadas y hacer obras de infraestructura" para estar a la altura.

"Me gusta vivir intensamente, no soy tibión, me hace feliz vivir así", concluyó.