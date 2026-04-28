Hacían trekking en Bariloche y se les cayó el bebé: ¿qué recaudos tener para poder hacer esta actividad con menores?

Un bebé rodó más de 15 metros en la pendiente y sobrevivió de milagro, luego de caer unos 15 metros en el cerro Ventana, en Bariloche. Era llevado en una mochila que que por alguna razón se desprendió. Se investiga si estaba mal sujetada o si se rompió. La caída por la pendiente le produjo escoriaciones y un sangrado en la nariz. Roberto Catalá, es instructor de montaña y personal trainer, en conversación con Adrián Korol por Radio Nacional explicó los recaudos que se deben tener al hacer este tipo de actividades con menores.

"Esto no es algo que sucede siempre. Si uno tiene los cuidados mínimos todo debería salir bien. Este hecho fue fortuito, pero falló el elemento clave, la mochila porta bebé. Nunca hay que ir con un niño menor de 12 meses, no tenemos las herramientas para poder manejarnos con alguien tan chiquito en un ambiente natural y el nene tampoco la pasará bien", mencionó.

Catalá advirtió que es fundamental "el cuidado" y anticipar desde antes de la salida todo el recorrido. "Hay que conocer el recorrido que se hará, no se puede improvisar. No debe durar más de 2 ó 3 horas porque llevamos un niño. Avisar a alguien a qué hora está estipulado que voy a volver. Para que la gente este avisada y nos esperen", agregó.

"Siempre es importante mirar el clima, porque si hay viento, eso me desestabiliza. Ni mucho calor ni mucho frío porque estoy con un niño. La mochila debe estar homologada, si está el sello está bien. Después de 5 años se gasta el equipo, también eso se debe tener en cuenta", recomendó Catalá.