"Hacer una marca lleva años de esfuerzo y de sostener la misma meta"

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del empresario italiano y la ex modelo, actriz y conductora de televisión, quienes fundaron hace más de cuatro décadas la marca de ropa y equipamiento de polo La Martina que ha conquistado la industria nacional así como Estados Unidos y Europa.

En la charla, Lando Simonetti y Gachi Ferrari reconstruyeron desde sus inicios profesionales hasta el momento en el que se enamoraron y consolidaron como una pareja que trasciende el amor porque incursionaron en esta marca emblemática del polo.

“Largué todo porque me enamoré de un tano y ahí empezó a nacer este bebé nuestro que es La Martina”, acotó Gachi sobre su pasado mediático.

“Lando nació con una estrella que lo guió siempre para todos lados e hizo un carrerón monstruoso y llegó a ser top, siempre fue muy emprendedor y con ideas clarísimas de marketing”, agregó.

Al mismo tiempo, Gachi reflexionó sobre su etapa de mujer mediática, sobre la que conserva “muy lindos recuerdos”.

“Es increíble la cantidad de gente que me recuerda con tanto cariño”.

Luego de pasar los últimos 25 años viviendo en Europa, la pareja que “siempre tuvimos una relación espectacular” ha decido instalarse en la Argentina.

“Pedí la residencia de nuevo en Argentina. Vuelvo porque ya estoy hecho en cuanto a trabajo intensivo y no quiero estar más en Europa. Tengo 83 años y no quiero morirme ni siquiera en Italia”, admitió Lando.

A lo largo de la charla, repasaron las dificultades que atravesaron hasta que se consolidó La Martina porque, reconocen casi al unísono, “aunque nos fue bien, hemos pasado momentos muy difíciles”.

“Él eligió el polo pero lo brillante es que supo hacer una marca, hacer una marca lleva años de esfuerzo, de la misma meta”, concluyó Gachi.

Un nuevo proyecto los moviliza ahora y, al respecto, Lando anticipó que se trata de una “película testimonial de La Martina y de los dos”.