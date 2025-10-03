El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la visita del director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Andrés Duprat.

También, recibió en el Auditorio de Radio Nacional al pianista, compositor y realizador de cine y teatro Pablo Citarella, que nos regaló su música y anticipó el lanzamiento del tercer álbum de El Farabute Dúo Tango.

Además, como siempre, la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla, Duprat, que lleva “diez años en el Museo”, recorrió las distintas aristas de su formación profesional y admitió que lo vive “naturalmente”.

“Me expreso con más libertad como autor; como funcionario o gestor no está tu opinión en primer plano, pero en el Museo me comporto como un director de una institución super profesional”. “El Museo es a prueba de malos directores, funciona bien hace años, con áreas específicas, hay que saber aprovechar la potencialidad que tiene cada una de ellas”.

A su vez, precisó que el Bellas Artes “que tiene 130 años de existencia” cuenta con la “colección más importante de Sudamérica, alrededor de 13.500 obras” además de albergar “las grandes muestras internacionales”.

En Cultura Nacional, anticipó para noviembre “Egiptofilia en Argentina” que reunirá el patrimonio del antiguo Egipto en una muestra.

“Hacer gestión cultural en Argentina es desafiante siempre, soy experto en solucionar problemas pero no es un trabajo tranquilo”.