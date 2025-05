"Hacer Extraña Pareja fue el sueño de toda mi vida"

El actor y humorista Diego Pérez, en diálogo con el equipo de Ramos Generales sobre el estreno de esta obra teatral que protagonizará junto al Bicho Gómez en el Multiteatro. La obra está de miércoles a domingo, con dos presentaciones el último día.

"Fue el sueño de toda mi vida hacer esta comedia de Neil Simon. Con el único que no había trabajado es con Gonzalo Urtizberea, con quien me descostillo de risa. La producción es de Carlitos y Tomás Rottemberg. y la dirección de Carlos Olivieri, quien la dirigió cuando la hizo Carlín y Darín", dijo.

El actor contó como disfruta hacer el personaje de Félix: "Me encanta el personaje, el hombre pulcro, puntual, que no se puede dormir si no están los platos sin lavar. Tengo algo de eso yo, y quise ponerlo arriba del escenario".

"Es u clásico mundial, en cualuier lugar puede suceder. De hecho, es una historia real. Neil Simon era amigo de Mel Brooks, y cuando se separa este último se va a vivir a la casa de un amigo. El desordenado era Brooks y le hace un desastre en la casa. Simon toma el guante y escribe la historia", agregó.