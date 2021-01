Hace varios años que venimos reclamando por la cobertura de IOSCOR

En comunicación con Natalia Martelli, directora de educación del municipio, referente de SUTECO comentó sobre los reclamos de la problemática con la cobertura de IOSCOR, se han presentado al Gobernador de la provincia de corrientes, Gustavo Valdés, desde hace varios años venimos reclamando y hasta el momento no hemos obtenido respuesta, nosotros a través de la multisectorial presentamos varias notas y esto despertó el interés de los sindicatos, quienes también presentaron varios reclamos al IOSCOR, pero hasta hoy no tienen respuestas, todos los afiliados no podemos utilizar el servicio de salud, a través de este instituto, debido a que los médicos no aceptan la obra social.

