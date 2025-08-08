"Hace muchos años que Estados Unidos sigue de cerca al Cartel de los Soles, que encabeza Hugo Chávez"

Estados Unidos anunció una recompensa de USD 50 millones por información que ayude al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Nicolás Yacoy conversó con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi quien brindó detalles de la situación que se vive en el país caribeño a partir de esta noticia.

“Estados Unidos lleva adelante esta investigación hace muchos años; se trata del “Cartel de los Soles”, que data de los años en los que Hugo Chávez estaba en el Gobierno”.

Para Molina Galdi, “se trata de un grupo terrorista que se mantiene en el poder a través de las armas y del dinero que ingresa en el sistema por delitos como el tráfico de armas, de drogas, de oro y de personas”.