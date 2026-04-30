Actualmente actúa y dirige junto a Germán Palacios “El hombre inesperado” una comedia teatral que puede verse todos los jueves en el Teatro Picadero. En diálogo con Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó sobre su presente profesional y esta obra.

“Agregamos dos jueves más a pedido del público”, dijo la actriz, cantante y escritora, Inés Estevez.

“Hace más de un año que estamos de gira nacional, estamos super contentos”.

En la charla, relató el proceso que atravesaron junto a Germán para adaptar la obra escrita por la dramaturga francesa Yasmina Reza.

“Nos permitimos la licencia poética de acompañar el estado emocional del personaje con los movimientos, es una obra en la que pasa de todo”.