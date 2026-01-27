Hace 270 años, nacía Mozart

En Salzburg, nace el 27 de enero de 1756, Wolfgang Amadeus Mozart, sin redundancias ni exageraciones, uno de los compositores más geniales de la historia de la música. Los invitamos a escuchar su Concierto para piano Nº12 en La mayor, con Vladimir Ashkenazy al piano, conduciendo la Royal Philharmonic Orchestra.

Además, un 27 de enero de los siguientes años

1806 en Bilbao, nace Juan Crisóstomo Jacobo Antonio Arriaga y Balzola, un músico prodigioso que sólo alcanzó a vivir 20 años y que, sin embargo, le fue suficiente para poder ser considerado el compositor más relevante del clasicismo español.

1823 nace en Lille, Edouard Lalo, el compositor que, entre muchísimas obras más, habría de escribir la Sinfonía española y el Concierto para chelo.

1857 en Berlín, Hans von Bülow estrena la monumental Sonata para piano en si menor de Franz Liszt, en esa época, todavía su suegro.

1901 en Milán, hace 125 años y a los 88, muere Giuseppe Verdi, nuevamente, sin redundancias ni exageraciones, uno de los más grandes operistas de todos los tiempos.

1945 en Auschwitz, a los 26, es asesinado Gideon Klein, uno de los más talentosos y originales compositores del neoclasicismo checo.

1970 en Ginebra, nace Emmanuel Pahud, sin lugar a dudas, el flautista más notable de este tiempo.

2000 en su casa de Weissenbach, Austria, muere Friedrich Gulda, uno de los pianistas más originales y notables del siglo XX.