Habrá servicios mínimos para garantizar vuelos durante conflictos gremiales

El Gobierno anunció un esquema de prestación mínima en el transporte aerocomercial durante las medidas de fuerza, con el objetivo de garantizar la continuidad, seguridad y regularidad de los vuelos, protegiendo a los pasajeros y la conectividad del país.

El especialista en Derecho Aeronáutico, Fernando Dozo dialogó con Nico Yacoy en Primer Round por Radio Nacional y destacó la importancia de estas disposiciones.

“Todas estas medidas están en función de los despegues, no de los aterrizajes. Si un avión está por aterrizar, ese vuelo tiene que aterrizar sí o sí”, explicó.

Dozo valoró que la norma ordena cómo se aplican las medidas de fuerza en la navegación aérea, garantizando que las acciones gremiales respeten la seguridad y la operación regular de los vuelos.

Además, recordó que es un modelo que ya se aplica en otros países, especialmente en Europa, donde existen sistemas similares para asegurar la previsibilidad de los vuelos durante conflictos laborales.

“Rescato la intención de organizar el sistema durante los conflictos”, agregó.

La resolución 173/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), establece que la prestación mínima durante las medidas de fuerza será del 75% de los servicios y que no podrán verse afectadas aeronaves públicas o sanitarias.

Tampoco vuelos con única frecuencia diaria, que deberán garantizarse incluso durante la franja horaria de la medida de fuerza.

En conjunto, la normativa busca brindar mayor previsibilidad y seguridad a la operación aérea y minimizar los inconvenientes para los pasajeros, evitando cancelaciones masivas o interrupciones inesperadas.