Un especialista explicó si es posible una alineación de planetaria

Mariano Ribas, divulgador científico y parte del equipo de astronomía del planetario de la ciudad de Buenos Aires, descartó en Korol en el Aire por Radio Nacional que la alineación de los planetas pueda concretarse y dijo que los planetas "no se pueden alinear".

"Los planetas para empezar no se pueden alinear. Todas las órbitas están con diferentes planos, algunas más arriba y otras más abajo, aún si se estuvieran todos del mismo lado del sol estarían desparejos. Además, hay que plantearse ¿cuánto tiempo sería necesario para que coincidieran en una caravana aproximada? Ese tiempo es mayor que la edad del universo", explicó.