Habló la hija de la jubilada desaparecida con su pareja en Chubut: "No quiero bajar los brazos"

La búsqueda de Juana Inés Morales (69) y de Pedro Alberto Kreder (79) continúa en Comodoro Rivadavia, luego de más de una semana sin noticias de los dos jubilados que desaparecieron cuando viajaban hacia la localidad de Camarones. Aldana Botha, hija de Morales, en diálogo con Hugo Macchiavelli habló sobre la intensa búsqueda de su madre y su pareja.

"No se descarta ninguna hipótesis, iré a acompañar el rastrillaje y ver en qué más puedo seguir aportando. No quiero bajar los brazos", dijo.

Botha mencionó que tanto su madre Juana Inés Morales como su pareja Pedro Alberto Kreder estaban en condiciones para hacer un viaje de ese tipo. El viaje fue "imprevisto" y Aldana contó que Morales le avisó a su hermana mayor pero no a ella.