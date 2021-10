Hablamos de salud mental tras la pandemia

DESCARGAR

La salud mental como campo de abordaje en el mundo es un concepto nuevo. Recién cuando finaliza la segunda guerra mundial se comienza a hablar de esta problemática cuya definición ha ido evolucionando con el tiempo. El Licenciado Alberto Muñoz, titular de la Federación de asociaciones de Psicología explicó en Muchas Gracias este enfoque. "En muchos años hubo una cierta ceguera para abordar la salud mental" sostuvo, al tiempo que destacó que aquellos que padecen algún problema de salud mental es estigmatizante.

"Aquello que no conozco me genera angustia y paraliza" sostuvo el profesional quien agregó que se suele ocultar para no generar miedos, además de sumar las dificultades en el accesos al sistema de salud.

No hemos tenido respuestas a los temores por la pandemia, dejo entrever el Licenciado Muñoz, quien ejemplificó con la realidad de los adolescentes en este contexto. "Es esperable que los adolescentes y todos los ciudadanos, tengamos que realizar algunos ajustes en nuestros estados e animo, pero que no somos los mismos a cuando empezó la pandemia" expresó.

Volviendo al tema de la salud mental, Muñoz sostuvo que el ser humano es desde que nace un ser social que va variando desde el propio proceso individual. Pero, agregó el licenciado, que si no tenemos condiciones dignas en lo social, esto influye también en la salud mental.

La patologización de la vida cotidiana es algo con lo que venimos luchando dijo el especialista, quien sostuvo que hay mucha discusión con los parámetros de conceptualización de las enfermedades, al tiempo que explicó que lo que hay que hacer es que el acceso a la salud mental llegue en el tiempo exacto.