Hábitos que agotan la mente y cómo modificarlos, según la ciencia

Diversos hábitos cotidianos disminuyen la energía mental: la multitarea, la postergación, el desorden, la rumiación mental y la sobrecarga de decisiones contribuyen a una fatiga mental que no desaparece solo con descanso. Sentir agotamiento mental persistente, incluso en días sin grandes exigencias, es una experiencia cada vez más común.

Por este tema, el director médico del INBA (Instituto de Neurología Buenos Aires), Alejandro Andersson, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "los malos hábitos disminuyen la energía mental más de lo que la mayoría sospecha, afectando el bienestar y la productividad".

Andersson, además, dijo que "el cerebro humano no tiene capacidad para la multitarea. No puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. En verdad, hacés muchas cosas, que las vas haciendo en distintos momentos y vas cambiando de una a la otra".