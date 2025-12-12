Habilitan las estaciones de servicio móviles

El Gobierno Nacional incorporó formalmente las estaciones de servicio móviles al registro oficial de bocas de expendio de combustibles.

Entre otros beneficios, la medida permite que localidades del interior -donde muchas estaciones fijas se encuentran en mal estado o dejaron de operar- cuenten con una solución segura, moderna y de rápida instalación para abastecerse de combustibles, se informó.

Además, la iniciativa busca disminuir los costos para las empresas y los usuarios -que ya no deberán trasladarse largas distancias-, y fomentar la competencia en el sector.

Esta decisión se enmarca en el proceso de desregulación y modernización del sector energético que impulsa el presidente Javier Milei, orientado a fomentar la competencia, reducir costos y mejorar la calidad del servicio para los usuarios, resaltaron desde Energía.

La norma establece que las estaciones móviles y modulares deberán cumplir con estrictas normas técnicas y de seguridad, basadas en estándares internacionales.

Entre ellas, las que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, kits de control de derrames y extintores certificados.

Cada unidad será auditada por empresas externas habilitadas y deberá contar con planes de contingencia y seguros vigentes, garantizando una operación segura tanto para los usuarios como para el entorno.

Asimismo, el nuevo régimen establece un sistema de sanciones severas para quienes operen fuera de la ley, incluyendo elevadas multas y la inhabilitación inmediata de las instalaciones que incumplan las condiciones de seguridad o no cuenten con auditorías actualizadas.

Esta decisión se enmarca en el proceso de modernización y desregulación del sector energético que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei.

Proceso que busca mejorar la eficiencia, liberar la iniciativa privada y asegurar un servicio más accesible y competitivo para todos los argentinos.