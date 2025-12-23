Habilitan el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

El Gobierno nacional autorizó el traslado de animales domésticos en los servicios de micros y trenes de larga distancia de jurisdicción nacional.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2076/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y establece las condiciones para que los pasajeros puedan viajar con sus mascotas de forma segura.

Según la normativa, cada pasajero mayor de edad podrá transportar un animal doméstico en un contenedor o transportador adecuado, que deberá permanecer cerrado y correctamente asegurado durante el viaje.

El animal podrá ubicarse sobre la falda del dueño, debajo del asiento delantero o en un asiento junto a la ventana, siempre sujeto con el cinturón de seguridad.

Al abordar, el pasajero deberá presentar la constancia de vacunación antirrábica vigente y la documentación que exija la empresa.

Las compañías de transporte definirán las condiciones específicas, como especies, razas, peso y dimensiones permitidas, así como días, horarios y recorridos habilitados.

También podrán cobrar una tarifa adicional, que deberá ser informada de manera clara.

En el caso de los perros guía o de asistencia quedan exceptuados de la medida con un régimen especial.

Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca modernizar el sistema de transporte y responder a la demanda de quienes necesitan viajar con sus mascotas.