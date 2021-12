Há um século Roald Amundsen chegava ao Pólo Sul

Em 14 de dezembro de 1911, uma expedição liderada pelo explorador norueguês Roald Amundsen tornou-se a primeira a chegar ao Pólo Sul, uma façanha que foi completada com o apoio de empresários norueguês-argentinos da pesca.

A ideia original de Roald Amundsen era chegar ao Ártico e conquistar o Pólo Norte, utilizando um navio preparado para navegar pelo gelo; ele obteve uma licença para tripular e comandar o "Fram", o navio de exploração polar de Fridtjof Nansen, e conseguiu juntar uma grande quantia de dinheiro para financiar seu projeto.

Em 1909, seus rivais americanos, Frederick Cook e Robert Peary, anunciaram separadamente que haviam alcançado o Pólo Norte e, embora mais tarde se tenha constatado que não tinham tido sucesso, Amundsen decidiu mudar seus planos e alcançar o Pólo Sul.

O historiador do Instituto Antártico Argentino (IAA), Pablo Fontana, afirmou que "há um fato pouco conhecido sobre a expedição de Amundsen ao Pólo Sul, e que é que parte dessa expedição foi financiada por um norueguês com sede na Argentina, Pedro Christophersen, que era um dos proprietários da Empresa Argentina de Pesca que operava com sua fábrica principal na Ilha de San Pedro, Geórgia do Sul".

DESCARGAR

Tradução & Locução: Julieta Galván

Produção: Silvana Avellaneda

Web: Julián Cortez