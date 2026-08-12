Sismo en Colombia: "Ha sido duro. Mi apartamento quedó destrozado pero estamos vivos"

Al menos 239 personas perdieron la vida y 3.755 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Nora Briozzo, en el programa “100% Nora” conversó con el periodista del medio Enterate Pereira, de Pereira, una de las localidades más afectadas por el sismo de 7,4 de magnitud ocurrido este lunes.

“Estamos a cuatro horas del epicentro”, precisó Jhon Jairo Cataño Chavarriaga quien describió el estado de situación y el impacto por lo sucedido.

“Las calles son como si hubiera pasado Ucrania, golpeó a todo el comercio, edificios y viviendas”.

“Pereira ha sufrido tres impactos; en 1995, 1999 y 2026”, precisó, "en la vida había visto una cosa tan difícil y tan dura" como lo acontecido.

"Mi apartamento quedó destrozado pero estamos vivos", concluyó.