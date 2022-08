Gustavo Solís: “El Hotel Termas es del pueblo”

El intendente de Rosario de la Frontera criticó la gestión de la nueva administración del hotel provincial que impide el acceso del público que no esté alojado en el lugar.

“A mi entender hay una mirada equívoca”, señaló Solís luego de sostener que la negativa limita el desarrollo turístico del destino, dado que los demás hoteles del municipio no tienen acceso a las aguas termales -el atractivo principal del municipio- una posibilidad también vedada para los rosarinos, algo que antes no sucedía. Por otra parte, criticó que no se esté aprovechando la totalidad del predio del Hotel Termas.

