Gustavo Silva: “Presentamos una boleta auténticamente nacional y popular”

En comunicación con el Dr. Gustavo Silva delegado del INAES y precandidato a Diputado Nacional hizo referencia a estos últimos días de cara a las elecciones PASO

“Es culpa nuestra que el correntino no esté optando por el peronismo, la oferta electoral no es la que el correntino está queriendo, una opción cerrada y armada entre pocos sectores, así fue la última lista que nos llevó a una derrota brutal hace 15 días. Cuando uno le muestra una oferta electoral que al correntino le interesa, como generalmente son las ofertas nacionales del peronismo, siempre nos acompañan, es una muestra que no le estamos acertando en los candidatos que proponemos para las elecciones provinciales” manifestó Silva.

Hizo hincapié en las propuestas que son los ejes de campaña y enfatizó en una mirada federal para el desarrollo y la industrialización de la región.

