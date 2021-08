Gustavo Santaolalla: “Me quedan muchas cosas por hacer”

En el último programa de Hora Cero dedicamos un especial de una hora y media al músico y multipremiado productor argentino Gustavo Santaolalla, que charló por primera vez con un medio argentino, tras el lanzamiento de la serie Rompan Todo en Netflix. A pocos días de haber cumplido 70 años, recorrimos junto al músico su historia, sus canciones y distintas producciones. Desde Arco Iris a De Ushuaia a La Quiaca, su encuentro con Jaime Torres y Leda Valladares, su trabajo como productor de discos fundamentales del rock de América Latina y su presente.

“A los 70 años me doy cuenta que me quedan un montón de cosas por hacer y no me queda tiempo para hacer todo lo que quiero. Quiero hacer un EP de bagualas, repensadas, porque siento que las puedo cantar mejor nunca. Una de las cosas que me pasó fue reencontrarme con el canto porque tengo la voz mejor que nunca. Canto mis canciones con la misma tonalidad de cuando las escribí y las canto mejor, porque hay un camino recorrido”, dijo el músico en Hora Cero.

El artista charló vía zoom, a lo largo de dos días, con Gabriel Plaza, uno de los conductores del programa Hora Cero junto a Guillermo Pintos, que se emite todos los martes de 23 a 00.30 en Folklórica 98.7. Es la primera entrevista para un medio argentino del ganador de dos Oscar, tras la polémica que generó la serie Rompan todo, sobre la historia del rock en América Latina. El artista hizo un balance sobre ese proyecto, que tuvo muy buenas críticas en el exterior en medios como The New York Times y The Guardian.

“Me ligué todos los tomatazos por Rompan todo, aunque era solo uno de los productores. Pienso que igual haciendo balance entre lo que no estuvo como me hubiera gustado y el resto de las cosas el saldo para mí es repositivo. No sabés el impacto que tuvo en el mundo. La gente que se asomó a nuestra música y nuestros artistas. Fue muy importante hacerlo. Quería un documental donde hubiera una yuxtaposición entre nuestra historia del rock y la realidad geopolítica del momento porque esa conexión no necesariamente se hacía”, reflexionó el autor de “Ando rodando”, uno de sus hits de los años ochenta, incluido en su último álbum solista Raconto (2017).

El momento emotivo llegó cuando recordó su paso como productor con el proyecto De Ushuaia a la Quiaca, el disco que realizó junto a León Gieco, recorriendo diferentes puntos del país y grabando a los referentes de folklore en sus propios lugares. En la grabación participaron artistas como Leda Valladares, Sixto Palavecino, Cuchi Leguizamón, Isaco Abitbol, El Cuarteto Leo, Isabel Parra, Jeronima Sequeida, la familia Carabajal, entre muchos otros artistas, que fueron grabando en ese periplo y tres discos, que salieron a mediados de los años ochenta. “De Ushuaia a La Quiaca estuvo lleno de momentos súper emotivos, poderosos y trascendentales, como cuando grabamos a Jerónima Sequeida. Nosotros sabíamos que ella se estaba muriendo de mal de Chagas y cuando le tocó grabar cantó una copla donde hablaba de la muerte. Ahí en ese momento, no te puedo explicar. Se detuvo el tiempo. Una cosa muy especial. Una persona que esté cantando sobre su muerte con unas coplas tan llenas de sabiduría”.

De la misma manera recordó con emoción a Leda Valladares. “Era una artista mayor. No solamente una recopiladora, una gran compositora, con experimentaciones y creaciones que comparo con los minimalistas como Philip Glass, como eran el canto colectivo con 140 niños haciendo coplas con sus cajas o las baguales centrífugas, que era cantar al únisono distintas coplas. Todas creaciones suyas”.

En otro tramo de la charla, Santaolalla contó cuando conoció al bandoneonista Astor Piazzolla, en la casa donde el grupo Arco Iris, pioneros de la fusión entre folklore y rock, hacía vida comunitaria. También habló de su vinculo con el ronroco, cuyo sonido se incorporó a la banda de sonidos de películas premiadas por Hollywood. “Un día fui a un local de música y me compré un ronronco. Me lo lleve a casa y descubrí un universo total. Jaime fue quién me dijo: le descubriste el alma al instrumento y tenés que hacer un disco con esto. Ese disco llamado Ronroco me abrió las puertas del cine”.

Su trabajo como productor le dio reconocimiento internacional. El secreto dijo Santaolalla en la entrevista es elegir con honestidad cada proyecto. “No soy un productor que trata de imprimir su sonido a cada cosa como Daniel Lanois o Phil Spector. Yo soy de esa escuela más de George Martin, productor de Los Beatles. Si tengo que encontrar un común denominador en mis producciones es que haya honestidad en la obra del artista que sea. Tambien que haya una calidad y tenga identidad”, concluyó.