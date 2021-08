Gustavo Saenz: “Nunca pedí una bendición nacional”

En la provincia de Salta las elecciones legislativas dieron un amplio triunfo a las listas oficialistas en la provincia, entre ellas las encabezadas por los periodistas Emiliano Durand y Vitín Lamberto en el departamento Capital, donde el voto en blanco también registró números altos.

Desde el bunker partidario, el gobernador Gustavo Sáenz celebró los resultados en los distintos distritos, agradeció al electorado y aseguró que nunca pidió la bendición del gobierno nacional. “En Salta no hay grietas, nuestra provincia no se pintó de azul ni de amarillo, sino con el poncho salteño”, aseguró. “En toda mi carrera nunca pedí la bendicón de un dirigente nacional que venga a levantarme la mano, me conformo con la bendición de los salteños”, aseguró.

El candidato de Unidos por Salta, Durand sacó el 32,17% de los votos para la categoría a senador. En segundo lugar quedó Martín Grande, de Juntos por El Cambio+, con el 17,5%, y el tercero fue Matías Posadas, de Gana Salta, con el 11,9%. El voto en blanco superó los 12 puntos en el departamento, un porcentaje alto que se repitió en las categorías de Diputados y concejales.

El saencista Víctor “Vitín” Lamberto superó los 21 puntos en la categoría diputados por Capital, y el radical Bernardo Buella, del Frente Si, obtuvo 14,44% de los votos, seguido por la lista de Juntos por el Cambio+, que sacó 13,58% de los votos.