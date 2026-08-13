Gustavo Quinteros dejará de ser el entrenador de Independiente

Tras la derrota del equipo ante Atlético Tucumán anoche, que significó la eliminación del Rojo en Copa Argentina, la comisión directiva decidió terminar con el ciclo del DT aunque restan definir los detalles de su salida para que sea oficial. El equipo de Pasión Nacional conversó sobre la situación del club con el ex futbolista Daniel Bertoni, uno de los más grandes ídolos de la historia de Independiente.

Consultado sobre la decisión de apartar al DT, Gustavo Quinteros, Bertoni fue categórico.

“No sé quién será el técnico y si va a cambiar la situación. El problema no es solamente el entrenador, es un problema dirigencial que no le dio lo que pidió”.

“Estos dirigentes hace mil años que están y han arruinado la historia de Independiente”.

En este sentido, cuestionó por un lado a “los dirigentes que no saben administrar lo del fútbol; a los jugadores, que no dejan todo y, tercero, al técnico”.