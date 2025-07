Gustavo Lazzari: "Argentina está ante un cambio de régimen económico, no un simple plan"

La economía argentina vive momentos de profunda transformación, y el debate central se centra en si el país transita por un mero plan económico o, en cambio, se encamina hacia un cambio de régimen económico.

En diálogo con Nicolás Yacoy en "Viva la Pepa" de Radio Nacional, el economista Gustavo Lazzari enfatizó que se trata de lo segundo, una distinción crucial con implicancias a largo plazo. "Si esto fuera un plan económico, el interés en pesos vuelve y tenés 5 pesos más. Pero si estamos ante un cambio de régimen, el plazo de maduración va a ser más largo", explicó Lazzari, sugiriendo que los argentinos deben prepararse para horizontes de inversión que van más allá de lo acostumbrado, donde "las cosas tienen que volver a juntar el capital en 10 años".

Lazzari argumentó que esta visión de cambio de régimen es lo que el propio Fondo Monetario Internacional parece haber comprendido y adaptado su comportamiento hacia Argentina. "El Fondo no cuida porque tenemos que votar a los muchachos, chicos. Esto no es un plan económico de 5 años. Lo que sea que hay voluntad de cambio de régimen, lo entendió", señaló el economista, indicando que esto implica una nueva forma de interacción con los organismos internacionales. Para Lazzari, la clave radica en la reorientación de los incentivos económicos y sociales, que antes premiaban la cercanía con el poder y ahora buscan estimular la producción y la inversión genuina.

El economista reconoció que este proceso, aunque acelerado y "desproporcionado para bien" en su perspectiva, genera miedo en algunos sectores, pero lo calificó de "racional" ante la magnitud de la transformación. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de la inacción: "Si vos tenés miedo en un escenario que no cambias nada, tenés razón. Pero si te guardás y la competencia te actúa, te cagaste, hermano". Lazzari enfatizó la absoluta determinación del presidente Milei para impulsar este cambio de régimen, aun reconociendo que "puede no funcionar", pero transmitiendo un mensaje de audacia frente a la autocomplacencia.

A pesar de las incertidumbres, Lazzari se mostró optimista sobre el potencial argentino. Recorre el país y encuentra empresarios decididos a invertir, incluso sin una demanda inmediata, convencidos de que "hay que estar preparado para cuando llegue la demanda". El economista contrastó esto con la actitud de quienes piensan en cerrar por no darles los números. "Si a Milei le va bien, habrá más clase media pudiente", pronosticó, y concluyó con un llamado a la acción: "No hay que pensar que no somos capaces de competir. El 'no puedo' es sinónimo de 'no puedo'. Hoy estamos todos asustados, pero somos capaces de producir más baratos y producir bien".