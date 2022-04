Gustavo Iturra y su nuevo presente en Racing

El futbolista barilochense surgido del club Rivadavia volvió a Racing luego de su paso por Unión La Calera de Chile, “era una etapa que no estaba en los planes porque Racing me había cedido a préstamo pero lo que tenia no lo pude concretar así que hablé con el DT y le dije que estaba disponible. Gracias a Dios estoy sumando minutos en reserva” expresó el jugador.

Sobre su experiencia en la primera división de Chile manifestó que “el balance desde la experiencia y aprendizaje fue un montón después desde los futbolístico no tuve tantos partidos, dependía mucho del resultado, hubo dos - tres partidos que no entraba. Más allá de eso, la experiencia en Chile no se puede explicar, jugar Libertadores fue algo muy lindo. Ojala se me de otra oportunidad más adelante y seguir aprendiendo”.