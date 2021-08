Gustavo Cicik: “La jubilación anticipada es una herramienta de ajuste”

El contador Gustavo Cicik, habló en el programa Justicia en Sintonía de Radio Nacional de la medida autosatisfactiva para la Municipalidad de Resistencia que indica que los empleados que no deseen jubilarse serán obligados a iniciar el trámite: “el sistema previsional chaqueño está garantizado por ley que se sostiene por aportes y contribuciones de los agentes activos. En el caso particular cuando una persona accede a la jubilación debe cumplir con los requisitos exigidos y en esta gestión se produjo un cambio de estilo que implica renovación, y es en ese sentido que aparece esta determinación. Hay casos en los que hay empleados que, aun cuando cumplan los requisitos, pueden seguir trabajando”, dijo.

DESCARGAR

Cicik afirmó: “cuando una persona reciba una notificación que debe jubilarse, está determinado por la movilidad jubilatoria que le corresponde al 82% móvil de lo que percibía en actividad, pero cuando se jubila y en promedio, durante 6 meses, cobra un 70% de lo que venía cobrando y eso es un perjuicio real para el agente. La Municipalidad deja de pagar esos sueldos y los paga la provincia. La mayoría de los agentes municipales tienen sueldos un poco más altos que los de la administración pública provincial. Eso significa que la Municipalidad dejará de erogar mucho dinero, que lo deberá hacer el Inssep que como todo sabemos es deficitario en distintas composiciones. Casos similares a este existen en gobiernos más, derechosos, por llamarlo de alguna manera que consideran que el Estado debe reducirse a su mínima expresión. Este proceso todavía no tiene sentencia definitiva y quienes no cumplen los requisitos para jubilarse pueden hacerlo en forma voluntaria pero no compulsiva”, terminó.