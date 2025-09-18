Gustavo Bove presentó su libro sobre el líder de Virus en Amnesia

En una emisión cargada de anécdotas y reflexiones, el periodista y escritor Gustavo Bove visitó Amnesia, el programa conducido por Pablo Valente en Nacional Rock, para hablar de su nuevo libro dedicado a Federico Moura, ícono y voz de Virus.

Bove, autor de títulos sobre Miguel Mateos y Gustavo Cerati, repasó cómo encaró la escritura de esta biografía que busca mostrar no sólo la faceta artística, sino también la vida íntima del músico: su sensibilidad, su aura magnética y las contradicciones de un artista que marcó a generaciones.

El escritor destacó la influencia de Moura en los primeros pasos de Soda Stereo, así como su papel como conceptualista y figura clave de la cultura argentina de los 80. “Federico no sólo cambió la música, también cambió la estética y la manera de entender el rock”, subrayó Bove.

La charla se nutrió de historias compartidas junto a grandes artistas y de la experiencia de Bove en coberturas históricas, mostrando cómo detrás del mito también había un ser humano sensible, tímido y exigente consigo mismo.