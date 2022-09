Gustavo Arballo: "La corte no se puede sanar a si misma"

Gustavo Arballo, abogado y docente, editor de saberderecho.com, analizó el proyecto que busca elevar la cantidad de integrantes del máximo tribunal del país.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Arballo consideró que "la idea de dividir la corte en salas tiene como ventaja que aceleraría el trámite de las causas, y, por otra parte, si hay un caso penal no le tocaría a un especialista en materia civil que no sabe del tema. El problema es que la Constitución no contempla la posibilidad de este tipo de subdivisión, cosa que si pasa en las provincias que, en general, tienen este tipo de formato para sus Tribunales Constitucionales. En general, entre constitucionalista (tanto cercanos como lejanos al gobierno) el consenso mayoritario es que la corte es una y no se debería dividir".