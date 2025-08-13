Guitarras y canciones que cruzan generaciones

El guitarrista y compositor Pablo Herrera y el cantante Claudio Rodríguez visitaron a Norberto Passera en el estudio de Nacional Folklórica para compartir anécdotas, su pasión por la música y temas de su repertorio. Entre chacareras, zambas y composiciones propias, evocaron momentos de su trayectoria y celebraron la amistad que los une dentro y fuera del escenario. La charla se llenó de recuerdos, humor y acordes que reflejan la esencia del folclore argentino.