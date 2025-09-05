Guillo Espel: del Teatro Colón a Sadaic, un camino entre arreglos y composiciones propias

En Nacional Folklórica, Guillo Espel habló con Carla Ruiz acerca de su recorrido como compositor, guitarrista y productor, con colaboraciones que van desde Abel Pintos hasta Lito Vitale. Recordó sus conciertos en el Teatro Colón, donde celebró sus 30 años de carrera con invitados como David Lebón y Pablo Agri, y destacó su rol como arreglador: “No hay mejor versión que la original; mi tarea es acompañar al intérprete”.

Espel también presentó a su Guillo Espel Cuarteto, formación con más de 20 años de historia y cinco discos editados, que combina repertorio propio con clásicos de Yupanqui, Ariel Ramírez, Cuchi Leguizamón y los Hermanos Ábalos.

El músico adelantó su próximo concierto el jueves 11 de septiembre a las 19 en Sadaic (Lavalle 1549, CABA), con entrada libre y gratuita, junto a la cantante Guadalupe Farías Gómez como invitada especial. Además, valoró el trabajo de Acción Cultural de Sadaic, que brinda talleres gratuitos con maestros como Néstor Marconi y promueve conciertos semanales de música popular.