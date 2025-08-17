Guillermo Vilas cumple 73 años

Leyenda del tenis nacional, con 62 títulos en singles ganados, nació en la ciudad bonaerense de Mar del Plata el 17 de agosto de 1952.

Entre otros brillantes éxitos, conquistó cuatro Grand Slam y un Masters final; festejó en Buenos Aires en siete oportunidades y tuvo su año glorioso en 1977, cuando alzó 16 trofeos.

Guillermo Vilas fue campeón del Masters de 1974, después se impuso en Roland Garros en 1977 y ese año repitió la hazaña en el US Open, con victoria incluida en la gran final frente al local Jimmy Connors.

En césped, en el Abierto de Australia, fue campeón en 1978 y 1979 y así logró cuatro Major como profesional.

En 1977, su año top, debió ser el N°1 del ranking mundial, pero otro sistema utilizado no se lo permitió. Esa temporada se adjudicó nada menos que 16 certámenes oficiales en singles, incluidos los dos citados Grand Slam.

En total, Vilas jugó 104 finales individuales, ya que perdió otras 42, incluidas otras cuatro de Grand Slam; sumó 951 victorias, con 681 sobre arcilla, y sufrió 297 derrotas.

Se retiró oficialmente del ATP Tour en 1989, pero continuó jugando en la ATP Challenger Series hasta 1992.

Su último partido en un Grand Slam fue en el Abierto de Francia de 1989.

Lo recordamos a partir de un breve retrato elaborado en 2016 y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.