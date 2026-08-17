Guillermo Vilas cumple 74 años: "Con él empieza a cambiar y crecer el tenis en la Argentina"

Identificado como el mejor tenista argentino de todos los tiempos, ganador de 62 títulos de ATP, nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1952 y, apenas dos días después regresó junto a su familia a Mar del Plata, ciudad que moldearía su personalidad y su destino. El equipo de Korol en el Aire conversó con el periodista y conductor, voz y rostro de transmisiones históricas del tenis argentino, que mantuvo una relación cercana y profunda con Vilas.

Con una larga trayectoria en programas especializados en tenis del país, José “Chiche” Almozny, mantuvo una relación cercana con Vilas, al punto de compartir asados, viajes y momentos fuera de lo profesional.

“La relación fue desde la hinchada en el ´73 y, a partir del `89 que se retiró, tuvimos una relación de amistad muy linda”.

Destacó la trascendencia de la figura de Guillermo que “no solo cambió el tenis en Argentina, sino en el mundo”.

“Vilas fue muy especial, fue distinto; más allá de la vincha y de los efectos que inventó; era un personaje, llegó a entrenar 11 horas por día”.

Recordó que, en el`74 cuando gana el Torneo de Maestros, disputado en Melbourne, Australia, "empieza a cambiar y crecer el tenis en la Argentina. Jugaban 30 mil personas y pasaron a jugar 3 millones en poco tiempo".

Tanto Guillermo Vilas como Björn Rune Borg y John McEnroe, Jimmy Connors, “cambiaron el tenis en el mundo, jugaban distinto, tenían mucha personalidad”.

"Fueron los Beatles del tenis de la década del `70".

Por otro lado, el periodista se refirió a la situación delicada de salud que padece actualmente Vilas, vinculada a un cuadro avanzado de enfermedad neurodegenerativa compatible con Alzheimer.