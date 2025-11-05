Guillermo Pérez: de La Delio Valdez a la administración cooperativa

El integrante de la Orquesta Cooperativa de Trabajo Delio Valdez Ltda, compartió detalles sobre la trayectoria de la reconocida banda cumbiera, en diálogo con Radio Nacional Viedma.
Guillermo Pérez compartió con Radio Nacional Viedma, la singular conformación del grupo, destacando cómo se constituyeron legalmente como una cooperativa de trabajo. En ese sentido, señaló que si bien en los inicios y durante un tiempo estuvo presente en los escenarios, hoy sus funciones dentro de la Orquesta han evolucionado. Actualmente, se dedica a la administración y organización de La Delio Valdez, asegurando el funcionamiento operativo de la aclamada orquesta.
Programa: Diario de la Tarde: Radio Nacional Viedma
Conducción y producción: Carolina González - Nelson Namuncurá
Operación técnica y puesta al aire: Cristian Fuentealba
Imagen: Gentileza La Delio.
Etiquetas: La Delio Valdez, Viedma