Guillermo Pensado: “La minería puede ser un motor de desarrollo para el interior argentino”

El geólogo de exploración minera Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, habló con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round por Radio Nacional desde la Expo Internacional San Juan Minera.

En este marco, destacó el crecimiento del sector y su impacto en las provincias. “Estamos viendo finalmente un desarrollo industrial basado en ese potencial que Argentina siempre tuvo”, afirmó.

Pensado aseguró que la actividad minera atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento.

“Se empieza a entender la importancia que tiene este sector económico para el desarrollo del interior”, sostuvo, al describir la participación de gobernadores, empresarios, proveedores y estudiantes en la exposición realizada en San Juan.

Durante la entrevista, remarcó especialmente el rol que puede tener la minería en el arraigo de jóvenes en las provincias.

“Va a ser una fuente para que mucha gente del interior pueda quedarse trabajando en su región, sin tener que emigrar”, señaló. Y agregó: “A todos nos gusta nuestra tierra y poder desarrollarse en el lugar donde uno vive es muy importante”.

El especialista también se refirió a la necesidad de transformar a la minería en una política de Estado.

“Como el campo y la energía, la minería puede ser uno de los grandes motores para el desarrollo del país”, afirmó.

En ese sentido, destacó la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios en una mesa federal minera realizada durante la exposición.

Además, subrayó que el crecimiento del sector debe ir acompañado de capacitación y controles ambientales.

“El siglo XXI no acepta desarrollo industrial sin beneficios sociales y cuidado ambiental”, sostuvo.

Por último afirmó que Argentina tiene una ventana de oportunidad que debemos aprovechar estratégicamente.