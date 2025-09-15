Guillermo Francos: "Hay muchos que tienen intereses en que el presidente no termine su mandato y así recuperar sus privilegios"

El jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que "hay muchos que tienen intereses diversos para que el presidente Milei no termine su mandato y así recuperar sus privilegios" y dijo que "eso no va a ser posible porque no hay motivos".

Francos sostuvo que el Gobierno "planteó una etapa cuando asumió que era ordenar la macroeconomía, algo que logró" e indicó que "ahora viene una segunda etapa que es cómo reflejar las mejoras de la macroeconomía en la microeconomía".

"Para encontrar soluciones tendremos que hablar con todos los sectores cuando el Congreso tenga otra composición tras los comicios de octubre", agregó.

El jefe de Gabinete puntualizó que "tras lograr la estabilidad hay que trabajar para recomponer dos temas que son lograr una reforma laboral y un esquema tributario más justo".

"Si a las empresas les damos buenas leyes laborales y un esquema tributario justo lo que hicimos en la macroeconomía se verá reflejado en la microeconomía", enfatizó el funcionario.

Francos recordó que "LLA logró sancionar la ley más importante de la democracia, que es la Ley Bases" y estimó que "en la próxima composición del Congreso vamos a tener una fuerza negociadora más importante que la que tenemos ahora".

En otro orden, admitió que el Gobierno va a promulgar la Ley de Discapacidad, aunque aclaró que "sin embargo vamos a tener que analizar cómo será su reglamentación, de dónde salen los fondos".

"El Congreso establece que cuando saca una ley tiene que explicar de dónde salen los fondos y eso no está resuelto en la Ley de Discapacidad", destacó el jefe de los ministros.