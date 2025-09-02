Guillermo Francos fustigó el intento de inestabilidad política en la previa de los comicios

El jefe de Gabinete sostuvo que se busca “afectar la limpieza de las elecciones” y que los argentinos “se expresen por estas falsedades, que queremos que se investiguen”.

“No sirve al futuro del país que las instituciones se jueguen en términos políticos”, advirtió al exponer en el 17 Coloquio de la Industria por el Día de la Industria que se realiza en la ciudad de Córdoba.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno hará todo lo necesario para llegar a las elecciones transparentes, limpias, y que no se vean oscurecidas por hechos como se han planteado en estos días.

Y reiteró que “en estos últimos días hubo una serie de eventos que llevaron a un intento de inestabilidad institucional en momentos previos a las elecciones provinciales y nacionales”.

En otra parte de su exposición, señaló que “es cierto que existen circunstancialmente algunos problemas en el sector financiero y en el mercado cambiario que son producto de estas inestabilidades, para lo que el Gobierno se viene preparando desde hace dos meses porque sabía que este tipo de sucesos iban a desarrollarse en la Argentina”.